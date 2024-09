Wta Monastir 2024 | Bronzetti out in semifinale vince Sramkova in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Lucianon riesce a centrare la prima finale stagionale a livello Wta. L’azzurra infatti è stata eliminata inda Rebeccanel torneo Wta di. La slovacca si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco, al termine di un incontro più tirato di quanto non dica il tabellone. La testa di serie numero 7 del seeding infatti era stata brava a recuperare il break in apertura di primo set, ma le sono stati fatali i successivi turni al servizio, con due break che hanno lanciato. Nel secondo parziale è stataa rompere per prima l’equilibrio, facendosi però nuovamente recuperare dalla sua avversaria, che ora attende in finale la vincitrice dell’incontro tra la tedesca Eva Lys e la britannica Sonay Kartal. Wtaout inin due set SportFace.