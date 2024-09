Wentworth Miller | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024): 10chenon saiè uno di quegli attori che, grazie ad un singolo progetto televisivo, si è imposta all’attenzione dell’industria dello spettacolo. L’attore, che ha iniziato a recitare sin da giovane, è entrato nel cuore degli spettatori per la sua versatilità e il talento recitativo. Dopo aver voltato pagina ed essere andato oltre la serie che lo ha reso celebre, Prison Break, ha continuato a destreggiarsi tra progetti di vario tipo, sempre seguito e sostenuto dai suoi fan. Ecco diecida sapere su. I film e le serie in cui ha recitato1. Una vita tra serie tv. La carriera dell’attore è iniziata subito con le serie TV, debuttando con Buffy l’ammazzavampiri nel 1998. In seguito, ha partecipato a serie come Popular (2000), Cenerentola a New York (2000), E.R.