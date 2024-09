Tuttosport – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 10:05:18 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: COMO – Ad aprire il quarto turno del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 al Sinigaglia tra Como e Bologna. Partenza a rilento per i rossoblù di Vincenzo Italiano, ancora alla ricerca della prima vittoria: dopo il pareggio per 1-1 all’esordio al Dall’Ara, è arrivato il ko del Maradona contro il Napoli (3-0), infine un altro 1-1 davanti ai propri tifosi contro l’Empoli prima della sosta per le nazionali. Gli emiliani, tornati in Champions League 60 anni dopo la prima, storica volta (all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni), debutteranno mercoledì alle 18.45 ospitando gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.