Traffico Roma del 14-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione della villa lentamente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra largadinho e l’abbia a causa delintenso è sempre per ilintenso ci sono quelle sulla via Pontina Castelno in direzionecoda in via Marmorata per un incidente all’altezza di largo Manlio gelsomini chiusa per lavori da questa mattina via Domenico Cimarosa 3 a viale Liegi è l’incrocio con via Luigi Boccherini il termine degli interventi è previsto per il prossimo 11 ottobre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Tiziana al panetto tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità