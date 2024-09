Sinner gli deve tutto | svolta inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 14 settembre 2024) Jannik, in un attimoè cambiato all’improvviso: se non fosse successo, oggi le cose sarebbero molto diverse. Maggio 2023. Due campioni si sfidano nella suggestiva cornice del Foro Italico. Non a calcio, che è la specialità di uno dei due, e non a tennis, il campo in cui l’altro è un maestro. Giocano a padel, dinanzi ad un pubblico estasiato ed entusiasta di avere davanti a sé due colonne portanti dello sport azzurro. Un momento, può dirlo forte chi c’era, indimenticabile. Jannikha giocato, un anno fa, a padel con Francesco Totti (LaPresse) – Ilveggente.itQuando mai ricapiterà, d’altra parte, di assistere ad un faccia a faccia tra Jannike Francesco Totti? Magari un giorno sì, ma di certo non tanto presto.