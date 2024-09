Scuole infestate dai topi slitta il ritorno in classe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Macerata, 14 settembre 2024 – Si dovrà aspettare ancora qualche giorno per ildegli alunni della scuola primaria Medi e dell’infanzia Agazzi nei loro plessi alle Vergini, inizialmente indicato per mercoledì. Al fine di permettere gli interventi di derattizzazione e pulizia, gli alunni hanno trascorso i primi giorni di lezione rispettivamente ai Salesiani in viale Don Bosco e alla Andersen a Piediripa. Mercoledì l’incontro di dieci genitori della Medi con i dirigenti comunali Tristano Luchetti e Simone Ciattaglia, per fare il punto della situazione; poi la riunione tra genitori giovedì sera per mettere tutti al corrente di quanto deciso. “Ci siamo ritrovati in 65 circa per mettere al corrente anche gli altri genitori su quello che è stato detto con il dirigente – spiegano i genitori –.