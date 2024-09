Red Ronnie nel ricordo di Jimmy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Villotti era jazzista anche nella parola, non solo per la chitarra su cui intesseva la satira leggera del mondo attorno". A ricordarlo è Red, al secolo Gabriele Ansaloni, Red per il colore dei capelli ein onore diPeterson, il pilota di Formula 1, uno degli idoli per cui è divenuto "raconteur" di un pluri-universo inedito, riuscendo a intervistare David Bowie, George Harrison e Fidel Castro. Ospite oggi in piazza Maggiore nel "parterre des rois" della Strada del Jazz 2024 con Paolo Jannacci, Luca Carboni, Giorgio Comaschi, Fio Zanotti, Mauro Malavasi e il sindaco Matteo Lepore a fare gli onori di casa, il giornalista e conduttore di show come Roxy Bar e Bandiera Gialla garantisce il suo folle amore per il jazz e il feeling conVillotti, uno dei due musicisti con Amedeo Tommasi per cui viene scoperta la Stella del Jazz in via Orefici.