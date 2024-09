Per Meloni un’occasione chiamata Draghi Il commento di Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella destra europea, la figura di Marioè divisiva, ma le idee contenute nel suo rapporto potrebbero rappresentare un’importante occasione per Giorgiaper imprimere una “svolta storica” – un’espressione che lei stessa ama – ai conservatori europei. Tuttavia, il tempo a disposizione della presidente del Consiglio è limitato. La finestra temporale si chiude il prossimo 7 novembre, quando a Budapest si riuniranno in un vertice informale i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per discutere il rapporto, presentato a Bruxelles pochi giorni fa. L’invito tempestivo diper un incontro a Palazzo Chigi costituisce un segnale di grande interesse. Il dialogo tra i due dimostra l’intenzione dell’Italia di giocare un ruolo attivo nel plasmare il futuro dell’Europa. Tuttavia, ora deve entrare in campo la politica.