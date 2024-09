Nessuno stravolgimento dopo tre gare Dossena | Errori individuali da non ripetere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Mister Andrea, è stata una settimana turbolenta? "Lavorareuna sconfitta non è semplice: devi mostrare glie al tempo stesso tenere alto il morale della squadra. I primi a essere delusi siamo noi: abbiamo commesso alcunimacroscopici dal punto di vista difensivo. In fase di possesso abbiamo fatto bene, ma non è possibile prendere tre gol ogni partita e abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto. Fisicamente stiamo entrando in forma e gli infortunati diminuiscono: è stata una buona settimana". Sta pensando a un cambio di modulo? "Abbiamo ragionato su un eventuale cambiamento, però unototale richiederebbe alcune settimane di lavoro sul campo: penso per esempio a un 3-4-2-1.