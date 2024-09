Nel Giardino del Doge Manin sabato 14 e domenica 15 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 14 settembre 2024) Paolo Rumiz, Anna Peyron e Luca Bergamin saranno i protagonisti della XIX edizione della rassegna “Neldel”, che si terrà nel Parco di Villa, a Passariano di Codroipo,14 e15. Grandi scrittori per un grande parco, il più grande del Friuli Venezia Giulia, pronto ad accogliere un centinaio di espositori provenienti da tutt’Italia e dall’estero per animare una mostra floreale tra le più attese che nell’ultima edizione ha registrato 15 mila presenze. Del resto scrittura e natura sono sempre andate d’accordo, ilè la natura su misura per i letterati: lo argomenta molto bene Luca Bergamin nel libro, uscito da poche settimane per EDT di Torino, “I giardini degli scrittori.