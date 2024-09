Mosca | nucleare?La pazienza ha un limite

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 14.18 "Che dire? Nessuno ha davvero bisogno di un conflitto nucleare. Una storia molto brutta con esito molto brutto.Ecco perché finora non è stata presa alcuna decisione di usare armi nucleari". Lo scrive sui social il vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev. "Anche se -aggiunge-ci sono presupposti formali per farlo, chiari alla comunità mondiale e in linea con la nostra dottrina di deterrenza nucleare,la Russia è paziente.Una risposta nucleare è una decisione difficile,con conseguenze irreversibili,ma laha".