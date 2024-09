Mamma di 32 anni uccide i figli piccoli L’agghiacciante scoperta della famiglia cosa pubblicava sui social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Una comunità dello Utah è sotto choc dopo che una donna di 32e i suoi tresono stati trovati morti all’inizio di questo mese in quello che le autorità ritengono sia stato un omicidio-suicidio perpetrato dalla madre. Maribel Ibarra è stata trovata morta il 3 settembre; lei e i corpi senza vita deinon sono stati trovati finché lanon ha chiamato il 911 alle 21:47 di martedì. La, stupita, ha dichiarato di non aver idea che Ibarra stesse lottando con la sua salute mentale e che non c’erano segnali che indicassero che fosse altro che una “madre amorevole”. Nella sua biografia su Facebook c’è addirittura scritto “mis hijos son mi vida” in spagnolo, che si traduce in “i mieisono la mia vita”.