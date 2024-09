Mai nessuno sporco come lui | non è finita Valentino Rossi massacra ancora Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), è tornato a parlare della sua storica rivalità con il pilota spagnoloe lo ha fatto nel podcast Mig Babol, condotto dall'amico e pilota Andrea Migno. Nel corso dell'intervista,ha ricordato i momenti più tesi della stagione 2015, anno molto particolare in cui il Dottore perse il tanto desiderato decimo titolo mondiale. Tra una rivelazione e l'altra Vale ha ribadito le sue accuse a, definendolo un pilota scorretto: «è mai stato cosìlui». Parole abbastanza dirette, non c'è che dire. A detta di, la loro relazione si è incrinata del tutto durante la gara in Argentina, quando ci fu un contatto tra i due.ha dichiarato che fino a quel momento i rapporti conerano buoni, ma quel giorno tutto cambiò definitivamente.