Le pagelle Rossini titolare viene promosso Zagnoni è sempre il vero leader

(Di sabato 14 settembre 2024) SORZI 6,5. Due balzi su Guiu e Ndrecka e tante uscite col tempo perfetto. Impossibile arrivare sull’1-1, èpiù sicuro. TCHEUNA 6. Limita al minimo le incursioni, ma riesce a contenere bene Di Mario.6,5 (foto). Castelli si smarca solo sul blocco che lo libera per il gol, solita partita dasenza sbavature.7.a pieni voti nella prima daal centro, scegliebene la misura dell’intervento, anche quando il traffico in area è alto. VERZA 6. Dopo il gol col Perugia il premio con la prima dasi sofferenza su Bariti che è un martello ma trova pane per i suoi denti. (22’st Amayah 6,5. Mette in porta Saporetti, ottimo ingresso). CONTILIANO 6,5. Ormai non stupisce più la ’pulizia’ con cui gestisce ogni pallone, la palla al bacio a inizio ripresa che spalanca a Saporetti l’autostrada del 2-1 fallito è d’autore. MANDELLI 7.