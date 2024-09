Le 7 posizioni yoga facili facili che ti faranno stare meglio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Vuoie per tutti? Sei nel posto giusto. Se sei convinto che sia una pratica solo per esaltati contorsionisti, preparati a ricrederti. Esistonosemplici e accessibili a chiunque, che non solo ti aiuteranno a migliorare la tua flessibilità , ma anche a rilassare la mente, rafforzare i muscoli e migliorare la respirazione. Ricordandoti che proprio la flessibilità è uno dei migliori elisir di lunga vita, per avere un fisico tonico e snello anche in tarda età . Insomma, loè il miglior investimento che tu possa fare per sentirti più in equilibrio, concentrato e sereno. E il bello che bastano pochi minuti al giorno. Facile come bere un bicchier d'acqua La bellezza dellosta nella sua semplicità . Non hai bisogno di attrezzature costose o di un fisico da atleta olimpionico.