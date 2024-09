La vaga dichiarazione del G7 Lavoro e la ministra che promette i miracoli con l’Ai

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 14 settembre 2024) Ventidue paragrafi per ventiquattro pagine, di cui due allegati. Il G7 deldi Cagliari, presieduto dalladelitaliana Marina Calderone, si è concluso con unacongiunta firmata dai ministri delle sette grandi potenze del mondo e dal commissario europeo Nicolas Smith. Titolo: “Verso un approccio inclusivo e umanocentrico per le nuove sfide nel mondo del”. Una lista di linee guida – molto teoriche e poco pratiche – su come affrontare l’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’invecchiamento della popolazione sul mondo del, con un elenco di buoni propositi che andranno poi calati nella realtà dei singoli Paesi. E soprattutto nel mercato dell’intelligenza artificiale, che certamente corre molto più veloce dei lenti rituali da G7.