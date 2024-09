La mia migliore amica ha chiamato sua figlia come il mio cane E le ha dato anche lo stesso soprannome | una donna furiosa chiede consiglio sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Scegliere il nome per i propri figli è forse una delle decisioni più importanti nella vita di un genitore, consapevole che in un modo o nell’altro, condizionerà l’intera esistenza del neonato. E può capitare che i neo-genitori scelgano il nome basandosi sulla propria esperienza personale: il cantante preferito, il calciatore della squadra del cuore, un parente. C’è, però, chi è anoltre, dando a sualonome deldella sua. E quest’ultima non è sembrata molto contenta. È successo a una, che ha raccontato la sua storia su Reddit, sottolineando di essere ‘infastidita’ dalla scelta della suadi chiamare Lucy sua, proprioil nome del suo animale domestico: “Conosco questa ragazza da tutta la vita, conosce bene il mio– ha scritto – So che è stupido, ma mi ha davverofastidio. Sono ridicola?”.