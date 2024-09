La luce di Paolo Giaro su Hangartfest Otto performance nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Gli appuntamenti di, festival di danza contemporanea, proseguono questo weekend con ’in’, progetto originale del Festival, curato da Masako Matsushita e incentrato sulle musiche dell’eclettico compositore pesarese. Il progetto, che nella sua prima edizione è partito dalle radici, coinvolgendo coreografi e danzatori pesaresi attivi all’estero, per poi espandersi con la seconda edizione all’interno dei confini nazionali, quest’anno vedrà in scena artisti di fama internazionale, delineando un percorso che ben identifica il repertorio dicosì variegato e arricchito da ritmi e melodie dalle strade del mondo, tenuti insieme da una straordinaria mente compositiva. Oggi, alle 21, con replica domenica alle 18, verranno presentate alla Maddalena, in prima assoluta, quattrocreate sulle musiche di