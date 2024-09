Kinds of Kindness la spiegazione del finale | Chi è R M F ?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024)of, ladel: Chi è R.M.F.? Anche nelle imprese di Yorgos Lanthimos più facilmente digeribili e radicate, come La Favorita, ci si può aspettare qualcosa di gloriosamente particolare. The Lobster e Il Sacrificio del cervo sacro, due uscite che hanno portato le sue opere a un pubblico più vasto, sono esempi lampanti delle peculiarità discorsive di Lanthimos. All’inizio si potrebbe pensare che non ci si abituerà mai ai modelli di discorso e alle scelte lessicali stravaganti e ultraterrene. Tuttavia, i suoi interpreti si impegnano e accettano la forma in modo così completo che non passano più di pochi minuti prima che ci si senta completamente coinvolti.