Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino morto un operaio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Un tragicosi è verificatodi: undopo essere stato colpito da alcuni tubi di ferro mentre lavorava. L’è avvenuto giovedì 12 settembre e, nonostante gli sforzi dei medici del Policlinico San Camillo, l’è deceduto in ospedale. Il cordoglio di Baccini “A nome dell’ Amministrazione Comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari di Gian Calogero Cuntrera ed a tutti i suoi colleghi, colpiti da questo devastante lutto. La perdita di una vita sul luogo diè una tragedia inaccettabile che tocca profondamente l’intera comunità. Restiamo a disposizione per offrire tutto il supporto necessario ed attendiamo gli esiti delle indagini per comprendere appieno la dinamica dei fatti” ha dichiarato il sindaco Mario Baccini. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.