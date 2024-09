Fonseca | Liverpool? Ammetto di aver pensato all’Inter! Lavoriamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)dopo la prima vittoria del Milan in campionato contro il Venezia 4-0, in un’intervista realizzata su Sky Sport ha parlato inevitabilmente anche della prossima sfida di campionato contro l’Inter. PROSSIME DUE SFIDE – Pauloammette dialla sfida con l’Inter, nonostante l’impegno di Champions League contro il: «Inizia oggi il campionato del Milan? No, è iniziato quattro giornate fa e abbiamo perso dei punti. Ora dobbiamo recuperare. Come battere l’Inter dopo sei derby persi del Milan? Questa settimana ho già cominciato alle tre partite: Venezia,e Inter. Io conosco l’importanza del derby, adesso devo valutare alla sfida di Champions League che sarà molto difficile.per fare bene contro entrambe le squadre».