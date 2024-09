F1 oggi in tv GP Azerbaijan 2024 | orari FP3 e qualifiche streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)sabato 14 settembre si entra nel vivo del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Si preannuncia grande spettacolo lungo un tracciato cittadino che metterà a dura prova tutti i piloti e che si contraddistingue per lo scenografico passaggio attorno al castello. Appuntamento alle ore 10.30 con l’ultima sessione di prove libere, poi alle ore 14.00 scatteranno leche definiranno la griglia di partenza per la gara di domani. La Ferrari è galvanizzata dalla vittoria ottenuta da Charles Leclerc a Monza e spera di essere protagonista anche nel corso di questo fine settimana, magari anche con Carlos Sainz. La McLaren vuole puntare sempre più in alto con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre la Red Bull deve cercare di rialzarsi e Max Verstappen ha bisogno di dare un segnale in testa alla classifica generale.