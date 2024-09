Esce di casa con la figlia di 3 anni e scompare nel nulla | giallo in Italia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 14 settembre 2024) Risulta scomparsa da ieri, venerdì 13 settembre 2024, Susanna. La donna si è allontanata dalla sua abitazione a bordo della sua auto in serata insieme alladi 3e non è più tornata. A denunciarne la scomparsa il compagno, che era andato a trovare laieri ma non ha trovato nessuno in. Così ha allertato il 112: gli agenti hanno subito avviato le ricerche che procedono tuttora. (Continua dopo le foto) Treviso, Susanna Recchia scomparsa con ladi 3Susanna Recchia è scomparsa ieri dalla sua abitazione a Miane, in provincia di Treviso. La donna è uscita diinsieme alladi 3e non è più tornata.