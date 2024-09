Di cosa parla Di padre in figlio il doc di Rai 3 dedicato ai tifosi di calcio?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 14 settembre 2024) Diin. Vita da, il documentario diretto da Gianni Costantino, scritto assieme a Vincenzo Cascone e dal casertano Sante Ropertodel fenomeno del tifo, visto però da una prospettiva diversa. Il film, come si evince dal titolo, esplora la dimensione familiar-rituale del tifo per una squadra di. Solitamente è un’eredità paterna, qualche appunto si tramanda diin, proprio come si farebbe con un lavoro. Nel documentario, che sarà trasmesso da Rai 3, oggi, 14 settembre 2024, alle 21.20, storie di persone comuni si intrecciano a quelle dicelebri come gli interisti Andrea Bocelli e Paolo Bonolis. O il rosanero del Palermo Salvo Ficarra.