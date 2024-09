Coppa Davis Italia alle Final Eight senza giocare | regalo dal Brasile Belgio ko

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) L’si qualifica alladi, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, prima diil match decisivo contro l’Olanda. Gli azzurri raggiungono la matematica certezza grazie alla vittoria delsulnel penultimo incontro del gruppo A disputato. Dopo la vittoria di Joao Fonseca su Raphael Collignon nella sfida inaugurale è arrivata anche la vittoria di Thiago Monteiro Su Zizou Bergs, in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-5), 7-5 dopo 2 ore e 46 minuti di partita. Con il successo dell’è sicura del passaggio del turno. Domani gli azzurri sfideranno l’Olanda per conquistare il primo posto nel girone. La squadra di Filippo Volandri è la quinta nazionale qualificata per i quarti die dopo Spagna, Australia, Germania e Stati Uniti.