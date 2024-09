Coppa Davis 2024 il Brasile batte il Belgio a Bologna L’Argentina centra la qualificazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilil2-1 e garantisce l’accesso ai quarti di finale all’Italia, che domani affronterà un’Olanda ancora non qualificata. Griekspoor e compagni controlleranno il proprio destino, ma in caso di sconfitta potrebbero essere superati in classifica e dire addio a Malaga. Intanto raggiunge la final-8 anchedopo il secco 3-0 alla Finlandia in quel di Manchester. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO Fonseca b. Collignon 6-3 6-7 6-3: Primo set dominato dal giovane brasiliano, che serve in maniera fantastica e crea notevoli problemi all’avversario. Alla fine il break decisivo è solo uno, ma le chance avute da Fonseca sono state molteplici. Diverso il discorso nella seconda frazione, dove Collignon migliora il rendimento il servizio e riesce a portare l’avversario al tie-break: decisive le quattro palle break annullate nell’undicesimo gioco.