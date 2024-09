Chi affronterà l’Italia ai quarti di Coppa Davis? C’è l’ipotesi Alcaraz l’importanza del primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) La vittoria del Brasile sul Belgio a Bologna, nel Gruppo A delle Finals di2024, ha portato alla matematica qualificazione delaidi finale: gli azzurri saranno primi nel raggruppamento in caso di vittoria sui Paesi Bassi, mentre saranno secondi in caso di sconfitta. In sede di sorteggio si conoscerà dunque la prima avversaria delnella seconda fase ad eliminazione diretta, che si terrà a Malaga, in Spagna, da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri incontreranno in ogni caso una formazione proveniente dal Gruppo B o dal Gruppo D.