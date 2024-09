Cento euro per una foto con un cantante? Follia | concerti con pacchetti VIP fino a 7mila euro per i fan più incalliti Ecco cosa sono e perché esistono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel mondo della musica, settembre significa ripartire. Archiviati i festival in giro per l’Italia e la corsa al miglior tormentone estivo, per gli artisti e i loro management i pensieri corrono a nuovi singoli, magari all’uscita di un disco di inediti. Ma si punta soprattutto all’autunno e all’inverno quando si aprono le porte dei club e dei palazzetti. Il live non fa (letteralmente) sconti a nessuno, ma gli artisti lo amano. Gli appassionati fanno a gara per accaparrarsi i biglietti migliori e per creare una connessione speciale con il proprio idolo. Molti di questianche disposti a sborsare qualche centinaio diin più per una “esperienza” esclusiva. Recentemente, però, su X è scoppiata una piccola polemica.