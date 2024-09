Carriera FC 25 | Le Hidden Gems per Potenziale

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 14 settembre 2024) Laè una delle modalità più giocate della lunga serie di giochi di calcio di EA (prima Fifa ora FC). Per quanto riguarda FC 25 vi forniremo alcune liste dei migliori giocatori per ruolo e tra questi ci saranno anche le famose “gemme nascoste” che daranno valore anche ai vostri club. In occasione dell’uscita di FC 25 (prevista per il 27 settembre) EA ha deciso di svelare le sue carte e di rendere pubblici le migliori 20del nuovo titolo. Se vi siete persi tutte le incredibili novità delladi quest’anno 2024/2025 vi segnaliamo questo nostro esaustivo articolo sulle novità delladi FC 25. Qui sotto il tweet ufficiale di EA con la TOP 20 delledi FC 25 per(ovvero il valore di overall che questi giocatori possono raggiungere) Your shortlist sorted.