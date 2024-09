Caro ministro che brutta scuola | se dici insegno oggi ti insultano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Non me ne voglia ilValditara se lo dico apertamente. Ma ladiè mediocre. Professori poco appassionati, stipendi da fame e didattica lacunosa. Il lavoro di insegnante si è talmente svilito che se» ti danno del coglione. C'è stato un tempo invece in cui i professori erano molto considerati e launa specie di tempio sacro: entravi bimbetto inerme e uscivi giovanotto capace di affrontare il mondo. Ho ricordi vividi e stupendi dei miei anni di studio perché li ho amati moltissimo anche se la strada a volte è stata impervia. Il mio primo giorno dielementare, per esempio, fu uno spasso. Vivevo nella via centrale di Bergamo. Mio padre era morto da poco, lasciando mia madre vedova e con tre figli. Capii subito la solfa: dovevo darmi da fare e uscire dal guscio. Laelementare era la Bernardo Tasso, a un chilometro da casa mia.