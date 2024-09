Calcio Serie C Ascoli e Vis Pesaro prove da grandi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Turno estremamente positivo per le formazioni marchigiane, entrambe vittoriose 2-0. L’passa a Busto Arsizio col Milan Futuro, e la Vis batte in casa il Pontedera 14 settembre 2024 –e Vis erano attese dal quarto turno, ognuna con obiettivi diversi. I bianconeri infatti, reduci dalla sconfitta di Chiavari con l’Entella, erano chiamati ad un pronto riscatto. I pesaresi invece, dopo 2 vittorie consecutive, a confermare quanto di buono fatto vedere dopo la debacle di Sassari al debutto. L’, in una gara che ha visto subito gli uomini di Carrera in avanti, è passata in vantaggio al 24’ grazie al bomber Corazza, autore del secondo centro stagionale, bravo a realizzare undi rigore concesso per un fallo su Tirelli.