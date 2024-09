Cagliari-Inter Primavera le formazioni ufficiali | riposo per un big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Alle 13 è in programma, quarta giornata del campionato under 20. I nerazzurri arrivano dalla vittoria contro la Cremonese per 2-0. Il tecnico Andrea Zanchetta lascia in panchina un Nazionale tornato da poco dopo la sosta. QUARTA GIORNATA – Dopo il pareggio nella gara di apertura contro il Bologna, la sconfitta contro la Lazio e la vittoria contro la Cremonese, l’di Andrea Zanchetta riparte dalla trasferta di. Alle 13 in programma il calcio d’inizio della sfida contro la squadra allenata dal tecnico Fabio Pisacane. Per provare a strappare i tre punti contro il club sardo, il tecnico si affida ai due big Daniele Quieto e Thomas Berenbruch. Mentre non giocano dall’inizio Matteo Lavelli e Luka Topalovic. Di seguito ledella partita di oggi.