Cagliari-Inter Primavera 0-1 il tabellino della quarta giornata

(Di sabato 14 settembre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilpartitadel Campionato1 2024-2025. VITTORIA IMPORTANTE –è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1. I nerazzurri s’impongono grazie alla rete di Spinacce, arrivata al 42? del primo tempo. Per il resto, buona prestazionesquadra di Zanchetta, che riesce a gestire al meglio nella ripresa, rischiando solamente nei minuti finali con Vinciguerra. Bravissimo Calligaris a chiudere la porta e a salvare il risultato. Per i nerazzurri seconda vittoria e in classifica salgono a quota sette punti. Secondo successo di fila dopo quello sulla Cremonese.