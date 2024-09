Vobarno trentenne va nei boschi per dare la caccia ai cinghiali | parte un colpo dal fucile e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Brescia), 13 settembre 2024 – Esce per una battuta dial cinghiale, cade, preme inavvertitamente il grilletto del. Tragica fine nelle scorse ore per un trentasettennetore di. Gabriele Mainetti, classe 1987 - questo il nome della vittima - ha perso la vita così, per un tragico incidente che ha sconvolto la sua famiglia, gli amici e la comunità valsabbina. La terribile fatalità almeno è l’ipotesi più accreditata dagli investigatori. L’uomo, sposato e padre di due figli, era uscito da casa con la doppietta in spalla nella serata di giovedì, poche ore dopo l’apertura della stagione venatoria. Allarmata perché non rincasava e non riuscendo a mettersi in contatto con lui in alcun modo, la moglie l’altroieri sera ha chiamato il 112. L’indagine La macchina delle ricerche si è messa immediatamente in moto.