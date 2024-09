TS – Una delle sorprese più belle

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 21:51:11 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Il Marsiglia di De Zerbi è partito con il piede sull’acceleratore in Ligue 1 con due vittorie e un pareggio. L’ex allenatore del Brighton non si è nascosto e ha candidato la sua squadra a vice Psg per la lotta al titolo. In queste prime uscite ha messo in mostra il suo calcio grazie a un grande Greenwood, che ha già messo a segno 5 gol e 1 assist, ma non solo. Il tecnico ha trovato un grande equilibrio grazie a una vecchia conoscenza della Serie A. Un ex Inter che nel campionato italiano non ha inciso. Di chi parliamo? Di Kondogbia, arrivato in Italia da futura promessa del calcio. Promessa che non ha mantenuto. Ma ora sembra abbia ritrovato un po’ di pace. De Zerbi elogia Kondogbia: “Fortissimo” “Kondogbia è unapiùche abbia avuto al Marsiglia.