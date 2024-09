Tre donne indagate per il rapimento e l’omicidio di Nicolas Matias Del Rio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il caso deldiDel Rio, il corriere argentino di 40 anni, sembra essere giunto a un punto di svolta. Altre tresono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla sua morte, avvenuta a Case Sallustri (Arcidosso) dopo una rapina al suo furgone, che trasportava borse Gucci per un valore di circa mezzo milione di euro. Le nuovesono Elmira e Ersiana Gjoni, rispettivamente madre e sorella di Klodian Gjoni, uno degli uomini in carcere per sequestro e omicidio, e Georgiana Eugenia Bartico, accusata di ricettazione delle borse rapinate.