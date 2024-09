Traffico Roma del 13-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati Venerdì 13 settembrein progressivo aumento con incolonnamenti su tutte le consolari entrata in città condizioni del tempo decisamente variabili sull’internet capitolino con pioggia alternate a schiarite piace che saranno più evidenti nel corso della mattinata ma a causa del maltempo Ci sono rallentamenti in diverse zone del quadrante Nord soprattutto tra la Storta porta e Settebagni sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code dall’uscita Casalotti fino allo svincolo per via della Pisana però lentamente anche tra il bivio con laL’Aquila e Settebagni e poi tra le uscite Salaria e Flaminia abbiamo code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara alla tangenziale est in ...