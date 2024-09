The Grocery di Guillaume Singelin e Aurélien Ducoudray è il primo volume della collana BAO Cherry Bomb diretta da Zerocalcare

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quando anni fa BAO chiese ase volesse selezionare e curare alcuni titoli che lo rappresentavano, l’autore di Rebibbia non se l’è fatto ripetere due volte: esordisce con The, titolo francese portato per la prima volta in Italia, laBAO, che vedrà volumi stranieri e volumi inediti scelti proprio da. “Perché ho scelto questo fumetto: Quando l’ho letto la prima volta mi ha ricordato la serie The Wire, per la capacità che aveva di collegare tante storie e situazioni diverse e ricondurle a un unico affresco corale che sapesse tenere insieme il tenero e l’efferato, con uno stile che dimostra una verità spesso trascurata: anche i pupazzi più pucciosi, se recitano bene, possono interpretare grandi drammi.