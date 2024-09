Se sciopera anche il Vaticano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il disagio serpeggia tra i dipendenti di varie istituzioni della Santa sede, che fanno da suo polmone finanziario. Dai celeberrimi Musei alla farmacia e al supermarket interni: ci si lamenta per mancati aumenti e per ventilate privatizzazioni. E presto la protesta può prendere forme mai viste prima. Dal Vangelo secondo Matteo: «Quando fai l’elemosina non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra». Ai dipendenti vaticani però questa evangelica riservatezza sembra più farisaica che cristiana perché - scrivono in un documento - all’ombra del cupolone ci sono figli e figliastri e dei conti dello Stato pontifico non si sa più nulla. Tira aria di sciopero, per una protesta, ferma ed educata, che percorre tutti gli uffici alle dipendenze di Francesco.