Rottamazione cartelle ultimi giorni per il pagamento della 5ª rata

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo. Ancora qualche giorno per ilquinta-quater delle. Il termine è fissato al 15 settembre dal decreto legislativo n. 108/2024 che ha posticipato la scadenza originariamente prevista il 31 luglio scorso. Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che saranno comunque considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre, in considerazione dei cinquedi tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti confestivi. I contribuenti in regola con i versamenti precedentiDefinizione agevolata devono utilizzare il modulo diallegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza originaria del 31 luglio 2024 e che può essere richiesta in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.