Quali documenti servono per trasferirsi all’estero

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il sogno diè diventato una realtà? Non resta che organizzare il trasloco degli effetti personali, e portare con sé tutti inecessari all’espatrio. Per non avere brutte sorprese è bene informarsi con largo anticipo sul tipo dida esibire. Se in Europa esistono regole comuni, e un’ampia libertà di movimento per chi vi risiede, altrettanto non si può dire dei paesi extra-UE dove, oltre aidi identità, sono richiesti specifici visti d’ingresso per turismo o per lavoro., le prime considerazioni Temporaneo o permanente il trasferimentorende necessaria tutta una serie di considerazioni ma, soprattutto, il possesso di alcuni specifici. Chi sceglie dideve prendere in esame le eventuali difficoltà linguistiche, in caso di scarsa conoscenza dell’idioma locale.