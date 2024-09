Murales vandalizzato Il ’diacono’ in tribunale con saio e crocifisso | | Ma non sono omofobo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Quelche, per la città di Rimini era un’opera d’arte, l’ho esorcizzato a modo mio e oraa processo". Parola di Davide Fabbri, 58 anni di Cervia, studente di teologia che si autodefinisce "diacono esorcista". Ilin questione è quello dal titolo ‘L’uomo che allatta il bambino’, opera autorizzata dal Comune di Rimini sul muro di via Girolamo Savonarola, il 4 aprile del 2023 e raffigurante un uomo, appunto, che allatta al seno un neonato. Secondo le accuse (basate sugli accertamenti svolti dalla Digos di Rimini), Fabbri avrebbe distrutto l’opera usando della vernice bianca. ‘L’uomo che allatta il bambino’ era stato poi ripristinato, ma il caso era diventato nazionale con una miriade di commenti politici e non solo che avevano diviso l’opinione pubblica.