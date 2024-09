Matteo Berrettini batte Blockx | Se non fosse stata una partita di Davis non avrei vinto pubblico fondamentale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una vittoria sofferta e combattuta per. Dopo una brutta partenza, il tennista romano è riuscito ad avere la meglio sul giovane Alexandere portando l’Italia in vantaggio contro il Belgio nel secondo match di Coppaè apparso parecchio provato al termine del match contro il numero 243 del mondo, apparendo quasi in lacrime all’intervista post match e avendo la forza di debuttare con un timido “Una vittoria speciale per mille ragioni. Sono solo contento di aver” prima di interrompersi e assaporare il momento. Dopo essersi ricomposto,passa ad analizzare la sua: “Non sono partito al meglio, ma lo sappiamo, il tennis è uno sport strano. Due giorni fa con Fonseca ero partito bene, oggi avevo un po’ troppi pensieri in testa ma sono orgoglioso del modo in cui sono riuscito a lottare.