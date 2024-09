Maratona di film con Rohrwacher La rassegna al Modernissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) La nuova stagione delinizia nel segno di Alice, con l’integrale dei suoi– compresa la recentissima Allégorie citadine, realizzata a quattro mani con JR – e con la sua emozionante esposizione Bar Luna alla Galleria, che riapre assieme alla sala cinematografica: ilè ora la "metropolitana della cultura", definizione di Alessandro Bergonzoni, che corre sotto la via Emilia, all’altezza dei resti della città romana. Alicesarà aloggi in occasione delle proiezioni dei suoi cortometraggi Le pupille, Allégorie citadine e Una canzone (ore 13) e di Corpo celeste, esordio al lungometraggio nel 2011 (ore 20). L’omaggio alla regista ormai legata artisticamente a Bologna proseguirà domani con i corti Le pupille e De Djess, abbinati aldi Jean Vigo Zero in condotta (ore 16).