Luna nervosa occhio alla salute L' oroscopo di Branko | il segno che se la passa male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, venerdì 13 settembre. ARIETEè quella di ieri,con voi e con le persone vicine. L'influsso può facilmente toccare anche laperché si incrocia con Marte, cresce però nelche rappresenta il vostro successo professionale. Noi siamo dvostra parte, andate pure contro il gruppo a cui appartenete e difendete le vostre posizioni. Dovete però ascoltare anche i vostri collaboratori. Sera agitata ma sexy. TOROdi terra, le vostre aspirazioni sono dirette al possesso di beni materiali. Quando avete successo e guadagnate, come assicura l'odierna, regalate le vostre soddisfazioni anche alle persone care. La famiglia, le pareti della casa sono una difesa. Ma arriva il momento in cui bisogna aprire le porte, fare entrare il mondo in casa, uscire e andareconquista di nuovi traguardi.