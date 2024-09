Lukaku contro il Cagliari ha segnato 6 gol in 7 partite | è una delle sue vittime preferite CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024)potrebbe essere titolare a. I rossoblù sono unasue: 6 gol in 7, di cui 4 segnati proprio in trasferta. Scrive il Corriere dello Sport: Gli è bastato poco per timbrare con il gol l’esordio, ma avrà più tempo dopodomani aunasue. La seconda, per la precisione, dopo il Genoa. Rom ha infattigià la bellezza di 6 gol in 7ai rossoblù e 4 sono arrivati proprio in trasferta. Due l’anno scorso, quando con la Roma vinse all’Unipol Domus 4-1, due negli anni con la maglia dell’Inter. Insomma, è andato a segno in tutte e tre legiocate ain Serie A: l’ultimo ad esserci riuscito, arrivando fino a 6una singola squadra fuori casa, è stato Zlatan Ibrahimovicl’Inter tra il 2004 e il 2020.