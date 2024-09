Lotito | Protestano per le curve a 40 euro? Potevano acquistare l’abbonamento che era a basso costo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024)e i tifosi della Lazio, l’eterna guerra che ora si combatte sul fronte del caro-biglietti. Il Corriere dello Sport scrive della vicenda: “Eterni duellanti,e i tifosi. Il confronto è scontro per il presidente, passa sempre da accusato ad accusatore: «La Curva a 40? Si poteva, è stato fatto apposta per invogliare le persone a venire allo stadio». Si scatena nella polemica,. Ha arricchito la produzione delle uscite “contro” rispondendo a domande sul tema più caldo della settimana, il caro-biglietti. E’ ostinato il rifiuto del presidente ad essere inclusivo e comprensivo. Non ha citato i 28.