LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | alle 15 00 le FP2 le scuderie scopriranno le carte?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Piloti in attività con almeno una vittoria a Baku. 2 – PEREZ Sergio (2021, 2023) 1 – RICCIARDO Daniel (2017) 1 – HAMILTON Lewis (2018) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 1 – VERSTAPPEN Max (2022) 14.36 Alcuni numeri di questo GP: Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2) Il messicano è l’unico uomo capace di ripetere una propria affermazione per le strade della capitale dell’Azerbaigian. Pilota con più pole position: Charles LECLERC (3) Il monegasco è scattato davanti a tutti nel 2021, 2022 e 2023. Va rimarcato come nessun altro abbia ripetuto una miglior prestazione in qualifica. 14.32 FP1 che non sono state particolarmente indicative dal punto di vista dei tempi, con Verstappen davanti a Hamilton e Sainz quinto. 14.