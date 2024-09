L' amara verità su Toti | Giordano | Difficile credere nella giustizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alla fine, ha scelto una via quasi obbligata Giovannirispetto a un processo che, in Italia, sai quando inizia e mai quando finisce. Con tutto ciò che ne consegue. Molti hanno interpretato l'accordo di patteggiamento trovato dall'ex presidente della Regione Liguria e la Procura di Genova come un'ammissione di colpa. Di tutt'altro avviso si è dichiarato invece Mario, che interpellato sulla notizia politica del giorno ha spiegato: “Chiaramente è un comportamento strano, si è sentita anche la sua amarezza. Io vorrei vivere in un paese in cui se uno è convinto – come si è detto lui sin dal primo istante – di essere innocente va a processo e dimostra la sua innocenza”. Insomma, l'ospite del programma 4 di Sera, in onda su Rete 4 sotto la conduzione di Paolo Del Debbio venerdì 13 settembre, non è in linea con la scelta di