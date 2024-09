L’Abc cade nel primo test | C’è ancora da lavorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Al PalaBetti di Castelfiorentinocede 70-84 nella prima amichevole stagionale in preparazione al prossimo campionato di Serie B Interregionale contro i pari categoria del Costone Siena, ma sono diverse le buone indicazioni che ha potuto trarre coach Manetti. "Sapevo che sarebbe stato unimpegnativo – commenta il tecnico – sia perché Costone è una buona squadra, sia perché loro sono ovviamente più avanti di noi sul ritmo partita avendone già disputate tre. Sono contento, però, dell’atteggiamento della squadra, che ha impattato con grande energia e concentrazione e ha saputo reagire ogni volta ai momenti di difficoltà. Certo, c’èmolto da, soprattutto sulle rotazioni difensive e sull’amalgama di squadra, ma la strada è giusta: dobbiamo proseguire con l’impegno e la concentrazione messi in campo questa sera per farci trovare pronti il 29 settembre".